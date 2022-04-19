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بايدن يجري مشاورات مع حلفاء دوليين حول أوكرانيا
بايدن يجري مشاورات مع حلفاء دوليين حول أوكرانيا
19 ابريل 2022 20:20

 أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء مجددا مشاورات عبر الفيديو مع حلفاء دوليين حول كيفية المضي قدماً في التعامل مع حرب أوكرانيا.
وأعلن البيت الأبيض أن هذه المشاورات شارك فيها بقية زعماء دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ورئيسي بولندا ورومانيا اندريه دودا وكلاوس لوهانيس.
وذكر البيت الأبيض أن اللقاء تناول تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا والجهود الرامية إلى محاسبة روسيا عن أفعالها.
وكانت الولايات المتحدة وشركاؤها فرضوا عقوبات صارمة على روسيا منذ بدء الحرب.
من جانبه، يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس إعطاء معلومات عن نتائج هذه المشاورات في دار المستشارية في وقت مبكر من مساء اليوم.

 

المصدر: د ب أ
جو بايدن
أميركا
أوكرانيا
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