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روسيا تسيطر على مدينة كريمينا.. والقوات الأوكرانية تنسحب
روسيا تسيطر على مدينة كريمينا.. والقوات الأوكرانية تنسحب
19 ابريل 2022 15:51

أعلن سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت من المدينة.
ويبدو أن كريمينا، التي يزيد عدد سكانها على 18 ألف نسمة والتي تبعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرقي العاصمة كييف، هي أول مدينة يتم الاستيلاء عليها في هجوم روسي جديد في شرق أوكرانيا.
وقال جايداي في إفادة صحفية إن "كريمينا تحت سيطرة الروس. لقد دخلوا المدينة".
وأضاف "اضطر مدافعونا للانسحاب. حصنوا أنفسهم في مواقع جديدة ويواصلون قتال الجيش الروسي". وقال إن القوات الروسية هاجمت المدينة "من جميع الجهات".
وقال حاكم لوجانسك "من غير الممكن إحصاء عدد القتلى بين السكان المدنيين. لدينا إحصاء رسمي، نحو مئتي قتيل، لكن العدد أكثر بكثير في الواقع". ولم يوضح الفترة الزمنية التي سقط خلالها القتلى.
وتنفي روسيا، التي بدأت ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" يوم 24 فبراير شباط في أوكرانيا، استهداف المدنيين. وقالت أوكرانيا أمس الاثنين إن القوات الروسية شنت هجوما جديدا يتركز على شرقها بعد أن أعادت تلك القوات تجميع صفوفها.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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