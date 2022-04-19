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كييف تعلن تعليق إجلاء المدنيين لليوم الثالث على التوالي
لاجئون أوكرانيون يعبرون الحدود باتجاه جنوب شرق بولندا (أ ف ب)
19 ابريل 2022 11:09

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك أنه لن يكون من الممكن تنظيم أي عمليات إجلاء للمدنيين في أوكرانيا الثلاثاء، لعدم وجود اتفاق مع الجانب الأوكراني، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقالت فيريشتشوك على تلغرام "اليوم 19 أبريل، لا توجد للأسف أي ممرات إنسانية. القصف العنيف متواصل في دونباس" في شرق البلاد، حيث تشير كييف إلى أن القوات الروسية أطلقت هجوما واسعا.
 

المصدر: وكالات
أوكرانيا
كييف
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