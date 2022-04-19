أوكرانيا: روسيا بدأت "معركة دونباس"

شنت القوات الروسية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء هجومها المتوقع في شرق أوكرانيا، في محاولة لاختراق الدفاعات على امتداد خط المواجهة بأكمله تقريبا، فيما وصفه مسؤولون أوكرانيون بالمرحلة الثانية من الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا بدأت "معركة دونباس" في الشرق يوم الاثنين. وأضاف "جزء كبير جدا من الجيش الروسي بأكمله يركز الآن على هذا الهجوم".

وتعهد في خطاب عبر الفيديو بالمقاومة، قائلا "سنقاتل بغض النظر عن عدد القوات الروسية التي يرسلونها إلى هناك. سندافع عن أنفسنا".

ووصف كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك الهجوم بأنه "المرحلة الثانية من الحرب"، وأكد للأوكرانيين أن قواتهم يمكنها صد الهجوم. وقال "ثقوا في جيشنا، إنه قوي جدا".

ولم يصدر بعد تعليق من وزارة الدفاع الروسية بخصوص أحدث جولة من القتال. وقال حاكم إقليم بيلجورود الروسي إن القوات الأوكرانية قصفت قرية حدودية وأصابت أحد السكان.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الغارة التي أشار إليها الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف في منشورات على تطبيق تيليجرام نُفذت بالمدفعية أو قذائف المورتر أو الصواريخ أم أنها كانت هجوما جويا.

وأفاد وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات، بعضها قوي، على امتداد خط المواجهة في منطقة دونيتسك، مع وقوع قصف في مارينكا وسلافيانسك وكراماتورسك.

وقال مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام محلية إن دوي انفجارات سُمع في خاركيف في شمال شرق أوكرانيا وميكولايف في الجنوب وزابوريجيا في الجنوب الشرقي.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقارير.



