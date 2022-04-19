البنتاجون: روسيا تعزز قواتها شرق وجنوب أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) يوم الاثنين إن روسيا تنشر المزيد من القوات في شرقي وجنوبي أوكرانيا .

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي: "لقد رأينا تدفقاً في عناصر التمكين والقدرات التي ستساعد الروس على المضي قدما

بالقتال في دونباس".

وأَضاف: "نعتقد أنهم عززوا عدد المجموعات التكتيكية للكتائب في شرقي وجنوبي أوكرانيا".

وقال كيربي إنه لن يعطي تفاصيل عن تمركز هذه الكتائب، لكنه أضاف أنه "بشكل منفصل ومختلف عن ذلك" لاحظت واشنطن تركيزا للضربات الجوية

والمدفعية في منطقة دونباس الجنوبية الشرقية وفي الجنوب، "خاصة حول ماريوبول وفيها".