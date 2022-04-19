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طعن امرأة في هجوم بمترو أنفاق نيويورك
أرشيفية
19 ابريل 2022 09:31

قالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 27 عاما تعرضت للطعن على رصيف لمترو الأنفاق بمدينة نيويورك يوم الاثنين، وذلك في أحدث هجوم عشوائي على ما يبدو يشهده نظام النقل العام بالمدينة، وجاء بعد أيام من إطلاق نار بمترو الأنفاق أيضا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة، التي لم يذكر مسؤولو إنفاذ القانون اسمها، تعرضت للطعن في محطة هيرالد سكوير قبل أن تُنقل إلى مستشفى قريب، وهي في حالة مستقرة.
وأضاف المتحدث أن المشتبه به المجهول فر خارج شبكة مترو الأنفاق وإنه لا يزال طليقا.

وشهدت مدينة نيويورك تصاعدا في أعمال العنف في الأشهر القليلة الماضية، منها سلسلة هجمات عشوائية على ركاب شبكة مترو الأنفاق.


المصدر: وكالات
نيويورك
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