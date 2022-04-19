واشنطن تعلن عن قمة عالمية لوضع حد لكورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن قمة عالمية افتراضية ستعقد في 12 مايو المقبل، لوضع حد لأزمة كوفيد والتخطيط للاضطرابات المستقبلية.

وسيشارك في رئاسة اللقاء الافتراضي، الولايات المتحدة وألمانيا التي تتولى حاليا قيادة مجموعة السبع، وإندونيسيا التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، والسنغال التي تترأس الاتحاد الإفريقي، وبيليز التي تتولى قيادة مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم).

وقالت الدول المشاركة في بيان مشترك، إن "القمة ستضاعف جهودنا الجماعية لإنهاء المرحلة الحادة من جائحة كوفيد -19 والاستعداد للتهديدات الصحية المستقبلية".

واستضاف بايدن قمة مماثلة في سبتمبر الماضي، حث خلالها الشركاء على زيادة اللقاحات والتأكد من أن 70 بالمائة من كل دولة قد تم تطعيمها بحلول سبتمبر من هذا العام.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم، إلا أن الفيروس يستمر في الانتشار، مما يمنع العديد من الدول من رفع القيود بالكامل.