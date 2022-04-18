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هجوم بعبوات ناسفة استهدف قوات أميركية في سوريا
جنود أميركيون في سوريا
19 ابريل 2022 01:30

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الاثنين، إن هجوماً في الآونة الأخيرة على القوات الأميركية في سوريا كان نتيجة وضع متفجرات في منشأة تستضيف قوات في شرق سوريا وليس نتيجة إطلاق صواريخ.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إن أربعة جنود أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة جراء «نيران غير مباشرة» في قاعدة في سوريا تعرف باسم «القرية الخضراء».
وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون، الاثنين، إنه اتضح الآن أن الإصابات كانت نتيجة عبوات ناسفة وُضعت عمداً بالقرب من القوات الأميركية.
ولم يذكر كيربي والتحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الهجوم.
وانتشرت القوات الأميركية في سوريا خلال الحملة على تنظيم داعش الإرهابي. 

المصدر: رويترز
جنود أميركيون
سوريا
عبوات ناسفة
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