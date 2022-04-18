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موسكو: العقوبات تهدد 200 ألف وظيفة
موسكو: العقوبات تهدد 200 ألف وظيفة
19 ابريل 2022 01:33

موسكو (وكالات) 

أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، أمس، أن 200 ألف وظيفة، على الأقل، مهددة في موسكو بسبب رحيل أو توقف أنشطة شركات أجنبية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وفي رسالة على موقعه الإلكتروني، أشار سيرغي سوبيانين إلى أنه جرى اعتماد خطة مساعدة بقيمة 3.6 مليار روبل (نحو 38 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) الأسبوع الماضي، لمساعدة سكان موسكو المعرضين لخطر التسريح من وظائفهم.
وقال رئيس البلدية: «هذا البرنامج يتعلق في المقام الأول بموظفي الشركات الأجنبية التي أوقفت أنشطتها مؤقتاً أو قررت مغادرة روسيا، ووفق تقديراتنا، هناك نحو 200 ألف شخص مهددون بفقدان وظائفهم». وستوفر البلدية «وظائف مؤقتة» لموظفين في شركات أجنبية يعانون من البطالة الفنيّة، مثل «إدارة الأرشيفات أو إصلاح تجهيزات» البلدية.
كما أعلنت اعتزامها تقديم إعانات لتمويل إعادة التدريب المهني.
وطبق ما ذكرت البلدية، من المقرر توفير مساعدات مالية للعائلات بموجب مرسوم رئاسي صدر مؤخراً، واتخاذ إجراءات لتسهيل القروض للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
كما أكدت بلدية موسكو أنها شيّدت ثلاثة مصانع للأدوية لتعويض تعليق واردات أدوية يعتمد عليها الروس بشكل كبير.

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