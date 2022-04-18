دعوات لتبادل بريطانيين برجل أعمال موال لروسيا

موسكو (وكالات)

ظهر مقاتلان بريطانيان أسرتهما القوات الروسية في أوكرانيا على التلفزيون الرسمي الروسي، أمس، وطلبا مبادلتهما بسياسي موال لروسيا تحتجزه السلطات الأوكرانية.

ولم يتضح إلى أي مدى تحدث شون بينر وأيدن أسلين بحرية في التسجيل. وتحدث الاثنان كل على حدة بناء على طلب رجل لم تتحدد هويته. وعرضت اللقطات على قناة روسيا 24 الرسمية.

وطلب كلاهما من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المساعدة في إعادتهما إلى الوطن مقابل إطلاق أوكرانيا سراح السياسي الموالي لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك، الذي ظهر في تسجيل فيديو أصدره جهاز المخابرات الأوكراني في الوقت نفسه تقريباً، أمس، يطلب مبادلته.

وطلب ميدفيدتشوك في مناشدته للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبادلته بالمدافعين عن مدينة ماريوبول الأوكرانية وأي مدنيين يسمح لهم بالمغادرة.

وقاتل كل من بينر وأسلين إلى جانب الأوكرانيين في ماريوبول، التي أصبحت الآن بالكامل تقريباً تحت سيطرة روسيا.

وظهر الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، على التلفزيون الروسي وهو يظهر للبريطانيين تسجيلاً على هاتفه المحمول لأوكسانا زوجة ميدفيدتشوك، وهي تطلب في مطلع الأسبوع مبادلته بالبريطانيين.

وبعد ثلاثة أيام من دخول القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير، قالت أوكرانيا إن ميدفيدتشوك فر من الإقامة الجبرية في منزله. وكان قد وضع قيد الإقامة الجبرية في مايو 2021، واتهم بالخيانة العظمى وبعد ذلك بمساعدة الإرهاب.

وينفي السياسي الموالي لروسيا، الذي يقول إن بوتين هو الأب الروحي لابنته، ارتكاب أي مخالفة.

وقال بينر، الذي بدا مرهقاً ومتوتراً، بعد أن شاهد الفيديو: «أتفهم الوضع، وأرغب في مناشدة الحكومة لإعادتي إلى الوطن.. أريد أن أرى زوجتي مرة أخرى».

وناشد بينر جونسون بالنيابة عن نفسه وعن أسلين.

وقال: «نتطلع إلى مبادلتنا أنا وأيدن أسلين بالسيد ميدفيدتشوك، وبالطبع سأقدر مساعدتك في هذا الأمر». وأوضح أنه يتحدث قليلاً الروسية، وأنه تلقى معاملة جيدة.

وظهر الرجل مجهول الهوية بعد ذلك وهو يتحدث إلى أسلين الذي كان جالسا على مقعد ويرتدي قميصاً قصير الأكمام يحمل شعار كتيبة أزوف الأوكرانية اليمينية المتطرفة.