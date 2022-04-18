أوكرانيا تقترب خطوة من عضوية الاتحاد الأوروبي

كييف (وكالات)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، عن أمله في أن تحصل بلاده «في الأسابيع المقبلة» على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، شاكراً بروكسل على سرعة الإجراء.

وخلال اجتماع في كييف سلّم زيلينسكي سفير الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا ماتي ماسيكاس ملفّين ضخمين يتضمّنان طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال: «شعبنا يشعر نفسياً في عقله الباطن أنّه في أوروبا منذ فترة طويلة، ومع ذلك على كلّ دولة اتّباع هذا الإجراء». وأضاف أنّ الحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام «يستغرق عادة سنوات»، لكنّ بروكسل «أعطتنا حقّاً فرصة لبدء هذا الإجراء في غضون أسابيع أو أشهر قليلة».

وتابع: «نحن مقتنعون حقاً بأنّ هذا الإجراء سيبدأ في الأسابيع المقبلة»، معتبراً أن ذلك سيكون «إشارة مهمة» للصداقة بين كييف وبروكسل.

وإذ قال زيلينسكي: «نحن على ثقة من أنّه سيتمّ دعمنا في هذا العمل»، شدّد على أنّ «الأوكرانيين متّحدون وراء هذا الهدف: الشعور بالمساواة مع الأوروبيين الآخرين ليكونوا جزءاً من الاتحاد الأوروبي».

من جهته، علّق السفير ماتي ماسيكاس في رسالة على حسابه على «تويتر»، «إنه لشرف عظيم أن أتلقّى من الرئيس زيلينسكي الأجوبة على استمارة المفوضية الأوروبية التي سلّمتها رئيستها فون دير لايين قبل 10 أيام فقط».

وأكد ماسيكاس أنّها «مرحلة جديدة على طريق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي». وأضاف إن «الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية وسرعة استثنائية».

وتستخدم هذه الاستمارة كأساس لمفاوضات الانضمام، وقد سلّمتها فون دير لايين الى زيلينسكي خلال زيارتها الأخيرة إلى كييف.

وعلى المفوضية الأوروبية الآن التحقق من مدى احترام أوكرانيا لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ورفع توصية إلى الدول الأعضاء.