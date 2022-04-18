ليبيا.. إعلان «القوة القاهرة» في حقل الشرارة النفطي

بنغازي (الاتحاد)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس، حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة الأكبر في البلاد، بعد ساعات من وقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحافي: «قامت مجموعة من الأفراد بممارسة ضغوط على المستخدمين في حقل الشرارة، الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج بالحقل»، مؤكدة إعلان «القوة القاهرة» فيه. وأشارت إلى أن خام الشرارة المزود الرئيس لمصفاة الزاوية في غرب ليبيا التي تغذي بدروها السوق المحلي بالمحروقات.

ويأتي إغلاق حقل الشرارة الأكبر في ليبيا، بعد ساعات من إعلان «القوة القاهرة» على ميناء الزويتينة، متضمناً كافة الحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة بهذا الميناء ومرافق الشحن حتى إشعار آخر.