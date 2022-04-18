الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ليبيا.. إعلان «القوة القاهرة» في حقل الشرارة النفطي
ليبيا.. إعلان «القوة القاهرة» في حقل الشرارة النفطي
19 ابريل 2022 01:33

بنغازي (الاتحاد)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس، حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة الأكبر في البلاد، بعد ساعات من وقف العمليات في ميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحافي: «قامت مجموعة من الأفراد بممارسة ضغوط على المستخدمين في حقل الشرارة، الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج بالحقل»، مؤكدة إعلان «القوة القاهرة» فيه. وأشارت إلى أن خام الشرارة المزود الرئيس لمصفاة الزاوية في غرب ليبيا التي تغذي بدروها السوق المحلي بالمحروقات.
ويأتي إغلاق حقل الشرارة الأكبر في ليبيا، بعد ساعات من إعلان «القوة القاهرة» على ميناء الزويتينة، متضمناً كافة الحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة بهذا الميناء ومرافق الشحن حتى إشعار آخر.

ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط
حقل الشرارة
حقل الشرارة النفطي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©