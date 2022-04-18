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جنوب أفريقيا تعلن حالة الكارثة الوطنية بعد الفيضانات
الفيضانات تغمر منازل في جنوب أفريقيا
19 ابريل 2022 01:01

أعلن سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، مساء الاثنين، حالة الكارثة الوطنية بعد أسبوع على الفيضانات المدمّرة التي ضربت الساحل الشرقي للبلاد وأوقعت 443 قتيلاً على الأقلّ.
وقال رامافوزا، في خطاب عبر التلفزيون، إنّ "مجلس الوزراء التأم في جلسة خاصة الليلة الفائتة وقرّر إعلان حالة الكارثة الوطنية".
وإذ اعتبر أنّ الفيضانات خلّفت "مصيبة إنسانية" في البلاد، قال "هذا المساء، نحن أمّة يوحّدها الحداد".
ونشر الجيش حوالى 10 آلاف عنصر في المناطق المنكوبة، ولا سيما في منطقة دوربان، لمساعدة سكانها المحرومين من التيار الكهربائي والمياه.
وتسبّبت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات وانزلاقات تربة مميتة. وسقط معظم الضحايا في الساحل الشرقي في منطقة دوربان، المدينة الساحلية التي تعدّ 3,5 ملايين نسمة والواقعة ضمن نطاق محافظة "كوازولو-ناتال" المطلة على المحيط الهندي، فيما لا يزال 48 شخصاً في عداد المفقودين.
وانحسرت الأمطار في المنطقة منذ الأحد، لكنّ آلاف الأشخاص فقدوا كل ما يملكونه عندما انهارت منازلهم. وتشتّتت عائلات ولقي أطفال حتفهم بعدما غرقوا أو دفنوا في الانهيارات الطينية.
وفي بعض المناطق، انقطعت المياه والكهرباء منذ الاثنين. وتحاول الصهاريج نقل مياه الشرب إلى السكّان المعزولين، لكن لا يزال وصول المساعدات صعباً بسبب انقطاع الطرق والجسور.

 

المصدر: آ ف ب
جنوب أفريقيا
فيضانات
كارثة
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