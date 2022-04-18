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«الجامعة»: دعم جهود الأمم المتحدة لحل أزمة ليبيا
الجلسة الختامية لاجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة (من المصدر)
19 ابريل 2022 01:34

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، التأكيد على دعم الجامعة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين.
أكد ذلك بيان صادر عن الجامعة عقب لقاء عقده أبو الغيط مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، وجاء فيه أن الجانبين بحثا مجمل التطورات التي تشهدها ليبيا، خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف البيان أن أبو الغيط أكد في اللقاء أهمية إخراج ليبيا من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده منذ تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.
ودعا إلى ضرورة رسم ملامح العملية الانتخابية المرجوة التي يتطلع إليها الليبيون الذين سبق لهم التسجيل في سجل الناخبين لدى مفوضية الانتخابات ووضع أسسها القانونية.
وأوضح أن المستشارة الأممية أطلعت أبوالغيط على التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا، ومن بينها الاجتماعات الحالية للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة حول المسار الدستوري، والتي تعقد بالقاهرة منذ خمسة أيام برعاية أممية.
وبحسب البيان، فإن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الآثار المحتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية عامة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،خاصة على الملف الليبي.
وفي سياق آخر، قالت ستيفاني وليامز أمس، إن مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي جرت في أجواء توافقية، وإنه جرى الاتفاق على مواصلة اللقاءات واستكمال المشاورات عقب عيد الفطر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن ذلك جاء في بيان أصدرته وليامز بختام اجتماع لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في العاصمة المصرية القاهرة برعاية الأمم المتحدة.
وقالت وليامز إنه جرت مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، مؤكدة أن الأمم المتحدة تسعى للبناء على التوافق الذي تحقق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا مطلع العام الجاري لإعادة تفعيل المسار الانتخابي.
وقالت وليامز إن الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتي تهدد استقرار البلاد يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم، وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.
وأضافت أن لجنة المسار الدستوري أجرت اجتماعات بينية مغلقة، كما يسرت الأمم المتحدة النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية، وقدّم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم.
وأوضحت أن هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري الليبي تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدماً للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

 

جامعة الدول العربية
ليبيا
الجامعة العربية
أحمد أبو الغيط
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