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السودان: تحذيرات من عودة «الإخوان» إلى الحكم
أرشيفية
19 ابريل 2022 01:34

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

وسط تحذيرات واسعة في السودان من عودة قيادات «الإخوان» وكوادرهم لاستعادة مواقعهم التي فقدوها بعد الإطاحة بحكم عمر البشير في أبريل عام 2019، أعلنت 10 فصائل في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، عن اندماجها تنظيمياً في كيان أطلقت عليه مسمى «التيار الإسلامي العريض». ونص الميثاق الذي تم إعلانه، على التحالف المستقبلي للفصائل واندماجها التنظيمي. والفصائل العشر هي «الإخوان - التنظيم العالمي، والإخوان- السودان، ومنبر السلام، والحركة الإسلامية، وتيار النهضة، وحزب دولة القانون والتنمية، وحركة المستقبل للإصلاح والتنمية، وحركة الإصلاح الآن، وحزب العدالة القومي، ومبادرة وحدة الصف».

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