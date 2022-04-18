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اللجنة الوزارية العربية تجتمع الخميس في الأردن لبحث التطورات بالقدس
اللجنة الوزارية العربية تجتمع الخميس في الأردن لبحث التطورات بالقدس
19 ابريل 2022 01:33

جمال إبراهيم (عمّان)

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، استضافة بلاده الخميس المقبل اجتماعاً للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية لبحث التوترات بمدينة القدس.
ووفقاً لإعلان الوزير تضم اللجنة كلاً من الأردن ومصر والسعودية والمغرب وقطر وتونس والجزائر والإمارات بصفتها عضو مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقال الصفدي في جلسة لمجلس النواب الأردني إن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى المملكة، وسلمته رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى.  وأضاف أن الأردن كثف الاتصالات مع مختلف مراكز القرار العالمي والعربي لإلزام إسرائيل القيام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات على المسجد الأقصى المبارك مع تحرك المجتمع الدولي لإيجاد افق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
في غضون ذلك، شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أمس، على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف، حسبما أفاد الديوان الملكي الأردني عبر حسابه على «تويتر».
 بدورها، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري تلقى الاثنين، اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن تناول عدداً من موضوعات التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، تم التباحث حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

الجامعة العربية
اللجنة الوزارية العربية
الأردن
القدس
أيمن الصفدي
المسجد الأقصى
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