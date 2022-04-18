«العالم الإسلامي» تدعو المسلمين لمعالجة الأمور بالحكمة

الرياض (وكالات)

أدانت رابطة العالم الإسلامي العمل العبثي المشين الذي أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد، بالإساءة لنسخة من المصحف الشريف والتحريض ضد المسلمين، محذرةً من خطورة أساليب إثارة الكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية، التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات وتسيء لقيم الحرية ومعانيها الإنسانية، ولا تخدم سوى أجندات التطرُّف والتطرُّف المضاد.

وجدَّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، دعوته للمسلمين في السويد وحول العالم إلى استحضار المنهج الإسلامي الرفيع الداعي لمعالجة الأمور بالحكمة، لتفويت الفرصة على رهانات التطرف، والتي لا تمثل «في جميع الأحوال» سوى كراهيتها ومجازفاتها الخاسرة، ولا تمثل قيم الشعب السويدي النبيل.

كم أدان البرلمان العربي الاستفزازات من قبل بعض المتطرفين في السويد، والتحريض ضد المسلمين.