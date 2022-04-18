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ميليشيات الحوثي تواصل خرق التزامات الهدنة الإنسانية
جندي يمني خلال المواجهات مع الحوثيين في جبهات جنوب مأرب (أرشيفية)
19 ابريل 2022 01:33

عدن (الاتحاد، وكالات)

أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على تدمير طرق رئيسة وبدأت بحفر الخنادق، بالتزامن مع قيام القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، بإعادة فتح الطرقات وإصلاح الجسور جنوب محافظة الحديدة.
وأفادت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي قامت بإزالة الخط الإسفلتي الرئيس الذي يربط مديريتي «حيس والجراحي»، وتحديداً في منطقة المساجد، والخط الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز.
وبحسب المصادر، فإن ميليشيات الحوثي باشرت العمل بعد إزالة الإسلفت بحفريات خنادق وأنفاق، وتعطيل حركة المرور، كون الطريق يسلكه المدنيون للدخول عبر دراجاتهم النارية إلى قراهم ومناطقهم المحررة.
وتأتي هذه الجرائم بالتزامن مع قيام القوات المشتركة بإصلاح الجسور، استعداداً لفتح طريق «الجراحي حيس» وطريق «الحديدة تعز» التزاماً منها بالمسار الإنساني للهدنة الأممية لتخفيف معاناة المدنيين وتسهيل عبور المركبات وشاحنات البضائع والمواد الغذائية، وإزالة كافة المعوقات أمام تنقلاتهم.
وفي سياق متصل، واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة في كافة جبهات القتال. ورصد الجيش اليمني ارتكاب الميليشيات لـ 87 خرقاً، منها 29 في جبهات محور تعز، و24 في محور البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و12 في الجبهات جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و18 في جبهات حرض وبني حسن غرب محافظة حجّة، و4 خروق في جبهات الجوف.
ومن ضمن الخروق الحوثية محاولتا تسلل لمجاميع حوثية مسلحة أحبطها الجيش اليمني باتجاه مواقع عسكرية في الأعيرف جنوب مأرب، والثانية باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشرقية بمحور تعز.

اليمن
ميليشيات الحوثي
الحديدة
تعز
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