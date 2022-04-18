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زيلينسكي يعلن بدء هجوم روسي على شرق أوكرانيا
دبابات في أوكرانيا
19 ابريل 2022 00:14

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، بدء هجوم روسي على شرق أوكرانيا.
وفي خطاب بالفيديو عبر موقع "تلغرام"، قال زيلينسكي "يمكننا أن نؤكّد الآن أنّ القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل. قسم كبير جداً من الجيش الروسي مكرّس حالياً لهذا الهجوم".
وتابع زيلينسكي "بغضّ النظر عن عدد الجنود الروس الذين تم إحضارهم إلى هنا، سنقاتل وسندافع عن أنفسنا".
وجاء إعلان زيلينسكي بعيد تأكيد الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك سيرغي غايداي الاثنين أنّ الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا "قد بدأ".
وقال، في إعلان على فيسبوك "إنّه الجحيم. الهجوم الذي يُحكى عنه منذ أسابيع قد بدأ".
وأضاف غايداي "تدور معارك في روبيجني وبوبسانا، ومعارك مستمرّة في مدن أخرى"، وذلك بعيد إعلانه عبر تلغرام مقتل أربعة مدنيين في كريمينا، المدينة التي سيطرت عليها القوات الروسية الاثنين.
كانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية تستعد لهجوم على شرق البلاد. 

المصدر: آ ف ب
روسيا
أوكرانيا
عملية عسكرية
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