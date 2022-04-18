الولايات المتحدة تتعهد بمساعدة لبنان لتجاوز الأزمة
دوروثي شيا، السفيرة الأميركية في بيروت
19 ابريل 2022 00:07
أعلنت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، اليوم الاثنين، أن بلادها ستواصل تعزيز الروابط مع لبنان، ومساعدة الحكومة اللبنانية على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. جاءت تصريحات شيا في كلمة لها بمناسبة الذكرى الـ39 لتفجير السفارة الأميركية في بيروت، بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية.وقالت شيا «سوف نواصل تعزيز الروابط بين بلدينا وشعبينا، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة، حيث نحاول مساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة لكي يتمكنوا من التمتع بمستقبل أكثر إشراقاً». وأضافت السفيرة الأميركية «إننا نقاوم التأثيرات السلبية للمنظمات الإرهابية مثل حزب الله، الذي يواصل السعي إلى دق إسفين بيننا. لكننا لن نتراجع». وتابعت «اليوم، هو ذكرى جليلة بالنسبة لنا نتذكر فيها الهجوم المروّع الذي أودى بحياة 52 شخصا في 18 أبريل 1983. وفي شهر سبتمبر من العام التالي، في هذا المكان هنا بالتمام، فقدنا 23 شخصًا إضافيًا». وأشارت السفيرة الأميركية إلى أن هذه الهجمات لم تكن «ضد الولايات المتحدة وحدها، بل كان من بين الضحايا أميركيون وموظفون لبنانيون محليون، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي في لبنان». ومضت السفيرة الأميركية قائلة «لهذا السبب، نقف اليوم متحدين، كما فعلنا في كل سنة منذ العام 1983، لتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم، من الأميركيين واللبنانيين، ولأجل تجديد التزامنا بالسلام والأمن في لبنان. رغم مرور سنوات طوال، لن ننسى أبدًا زملاءنا الذين سقطوا. لقد حافظت الولايات المتحدة على تصميمها على السعي لتحقيق العدالة للضحايا». ورأت شيا أن الجانب الإيجابي في هذه الذكرى اليوم «هي الفرصة التي أتاحتها لرؤيتكم جميعًا شخصيًا. إننا لم نتمكن من القيام بذلك خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد-19. لكن دعونا اليوم نتذكر هذه اللحظة مع أولئك الذين نجوا من الهجمات أو فقدوا أحبائهم». كان انتحاري قد أقدم على تفجير شاحنة في 18 أبريل 1983 قرب واجهة السفارة الأميركية في بيروت، ما تسبب بمقتل عشرات الأشخاص في السفارة، حيث اتهمت الحكومة الأميركية حينها حزب الله اللبناني بالوقوف وراء التفجير.