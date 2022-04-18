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أميركا ترفع توصية عدم السفر بسبب كورونا عن عشرات الدول
مسافرون في مطار أميركي
18 ابريل 2022 23:51

قالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، إنها ألغت توصيات «عدم السفر» المتعلقة بجائحة كوفيد-19 إلى حوالي 90 وجهة دولية.
كانت المراكز قد قالت، قبل أيام، إنها تراجع توصياتها بشأن السفر وإنها ستحتفظ بإشعارات السفر الصحية من المستوى الرابع «للظروف الخاصة مثل مسار الإصابات المتصاعد بسرعة، أو عدد الإصابات المرتفع جداً».
ومن بين البلدان والمناطق الأخرى التي تراجعت إلى «المستوى الثالث: مرتفع»، والذي لا يزال ينصح بعدم سفر الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيمات، المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل وتركيا وأستراليا واليونان وهونج كونج وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وروسيا.
كما تراجع إلى المستوى الثالث سويسرا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشيلي وجمهورية التشيك ولبنان ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وبولندا والصومال وأوروجواي وفيتنام.
ويوجد حالياً في «المستوى الرابع: لا تسافر» ما يقرب من 120 من بين 215 دولة ومنطقة يتم تصنيفها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان «نعتقد أن الإطار المُحدث سيساعد الأميركيين على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بسلامة السفر دولياً».

المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
السفر
منع
فيروس كورونا
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