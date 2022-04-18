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الأمم المتحدة تحدد موعداً محتملاً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
دبابة في أوكرانيا
18 ابريل 2022 23:23

قال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث اليوم الاثنين: إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في أوكرانيا لا يلوح في الأفق في الوقت الحالي.
 لكنه أضاف للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن وقف إطلاق النار قد يكون ممكنا في غضون أسبوعين.
وذكر جريفيث أن مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة يخططون لإرسال قافلة إنسانية في اليومين المقبلين إلى منطقة دونيتسك الشرقية، وإرسال المساعدات من هناك إلى منطقة لوجانسك.
وبدأت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا. ووضعت موسكو شروطا لوقف العملية منها أن تكون أوكرانيا بلدا محايدا وألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: وكالات
روسيا
وقف إطلاق النار
أوكرانيا
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