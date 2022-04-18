بيانات مشجعة بشأن كورونا على مستوى العالم

رُصدت أنباء مطمئنة على مستوى العالم بشأن فيروس كورونا المستجد الذي يضرب البشرية منذ أكثر من عامين. وتراجعت الإصابات والوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الوباء الذي أعلن اكتشافه في ديسمبر 2019، فيما وصفه الخبراء بأنه "أمر يستحق أن يحتفل به"، بحسب ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني. ونقل الموقع، عن منصة الأبحاث العالمية "Our World In Data"، أن متوسط عدد الوفيات اليومية خلال سبعة أيام بلغ 2813 يوم الأحد وهو الأدنى منذ 28 مارس 2020 حين سجل 2735. وبلغ متوسط الوفيات اليومية 14500 خلال أحلك مرحلة من الأزمة في يناير 2021 وتجاوز 10900 في ذروة موجة متحور "أوميكرون" في فبراير الماضي. وتأكدت نحو 6.2 مليون وفاة بسبب الفيروس في جميع أنحاء العالم في العامين الأولين من الوباء. ويرى باحثون مرموقون أن عوامل عدة تقف وراء الانخفاض الحالي لمعدل الوفيات جراء الوباء. من بينها معدلات المناعة المرتفعة الناتجة عن الإصابات السابقة وحملات التطعيم، حيث يُعتقد أن ثلثي سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار شخص قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، إضافة إلى ظهور سلالات من الفيروس أكثر اعتدالًا. وتظهر البيانات من منصة "Our World in Data"، التي تتخذ من جامعة أكسفورد مقراً لها، كيف أن وفيات كوفيد اليومية تتجه نحو الانخفاض منذ 10 فبراير الماضي، عندما سُجل ما معدله 10918 حالة وفاة بسبب الفيروس. كما تراجعت الإصابات في جميع أنحاء العالم منذ أن وصلت إلى 3.4 مليون في يناير الماضي، على الرغم من ارتفاعها مرة أخرى لفترة وجيزة إلى 1.8 مليون في 18 مارس بسبب متحور أوميكرون. وقال الدكتور إريك توبول، طبيب القلب في الولايات المتحدة إن انخفاض معدل الوفيات "أمر يستحق أن يحتفل به''. يأتي انخفاض عدد الوفيات على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية أن أوميكرون هو السلالة المهيمنة على مستوى العالم في نهاية مارس الماضي. تسببت هذه السلالة في معدلات إصابة قياسية في جميع أنحاء العالم في يناير الماضي. يقدر الباحثون أيضًا أن معدل وفيات كوفيد يبلغ الآن 0.25 في المائة في جميع أنحاء العالم ويمثل أدنى معدل مسجل منذ بدء الوباء. وهو رقم أقل بكثير من نحو 2 في المائة قبل ظهور أوميكرون. في الأيام الأولى للوباء، توفي نحو واحد من كل 14 ممن أصيبوا بعدوى مؤكدة بالفيروس أي (7.3 في المائة). وتشير البيانات من المملكة المتحدة إلى أن الفيروس الآن ليس أكثر فتكًا من الإنفلونزا الموسمية.