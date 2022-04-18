مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في القدس الثلاثاء

ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم الاثنين، أنّ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة سيعقد صباح غد الثلاثاء جلسة مغلقة لبحث التوترات في القدس.

وقد طلبت دول عدة عقد هذا الاجتماع بعدما أدّت موجة جديدة من الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، أمس الأحد، إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً داخل المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف وفي محيطه.

وأكّد الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل «19 إصابة خلال المواجهات المندلعة»، موضحاً أنّه «تمّ نقل خمس إصابات إلى المستشفى».

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، أنّها استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، وسلّمته رسالة احتجاج تطالب فيها بوقف «الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية» في المسجد الأقصى في القدس.

وتعترف إسرائيل بإشراف المملكة الأردنية ووصايتها على المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

المصدر: آ ف ب