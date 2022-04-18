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أوكرانيا تكشف عن هجوم روسي جديد
دبابات في ماريوبول
18 ابريل 2022 20:55

قالت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنها لاحظت مؤشرات على أن روسيا بدأت هجوما جديدا متوقعا في شرق البلاد، مع زيادة شدة الهجمات في أجزاء من منطقتي دونيتسك وخاركيف.
وأضافت قيادة القوات المسلحة، في منشور على موقع فيسبوك، أن القوة العسكرية الرئيسية لروسيا تركز على السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوجانسك بالكامل.
وذكرت أن المعارك مستمرة في مدينة ماريوبول الساحلية، حيث قالت: إن روسيا تحاول اقتحام ميناء المدينة البحري.
كانت السلطات الأوكرانية تحدثت عن استئناف القصف العنيف على مدينة خاركيف ثاني مدن البلاد صباح اليوم الاثنين.
يأتي القصف بعد يوم على مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين جراء غارات على المدينة الواقعة على بعد 21 كيلومترا فقط من الحدود الروسية الأحد.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
قصف
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