الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بوتين يكرّم جنوداً تتّهمهم أوكرانيا بارتكاب جرائم
فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي
18 ابريل 2022 20:33

كرّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عناصر لواء تتّهمه أوكرانيا بالضلوع في جرائم في بوتشا بضواحي العاصمة كييف، وهو ما تنفيه موسكو.
وقال الكرملين إنّ بوتين وقّع مرسوماً منح بموجبه «لقب الحارس الفخري» للواء البنادق الآلية الرابع والستين بسبب «بطولة وصلابة وتصميم وشجاعة» عناصره.
وكتب بوتين مخاطبا العسكريين: «الأعمال الماهرة والحاسمة لكلّ أفراد (اللواء) خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي نموذج لتنفيذ الواجب العسكري والشجاعة والتصميم والكفاءة المهنية العالية».
ولم تشر الرئاسة الروسية إلى مكان وجود هؤلاء العسكريين ولا المواقع التي عملوا فيها أو المهام التي كلّفوا بها.
واتّهمت أوكرانيا اللواء 64 بارتكاب جرائم في بوتشا اكتشفت بعد انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة في 30 مارس الماضي.
ونفت روسيا هذه الاتهامات واتّهمت بدورها السلطات الأوكرانية ووسائل إعلام غربية بفبركة تلك الأعمال، كما اتّهمت موسكو القوات الأوكرانية بارتكابها بهدف تحميل موسكو مسؤوليتها.

المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
تكريم
الجيش الروسي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©