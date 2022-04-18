بوتين يكرّم جنوداً تتّهمهم أوكرانيا بارتكاب جرائم

كرّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عناصر لواء تتّهمه أوكرانيا بالضلوع في جرائم في بوتشا بضواحي العاصمة كييف، وهو ما تنفيه موسكو.

وقال الكرملين إنّ بوتين وقّع مرسوماً منح بموجبه «لقب الحارس الفخري» للواء البنادق الآلية الرابع والستين بسبب «بطولة وصلابة وتصميم وشجاعة» عناصره.

وكتب بوتين مخاطبا العسكريين: «الأعمال الماهرة والحاسمة لكلّ أفراد (اللواء) خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي نموذج لتنفيذ الواجب العسكري والشجاعة والتصميم والكفاءة المهنية العالية».

ولم تشر الرئاسة الروسية إلى مكان وجود هؤلاء العسكريين ولا المواقع التي عملوا فيها أو المهام التي كلّفوا بها.

واتّهمت أوكرانيا اللواء 64 بارتكاب جرائم في بوتشا اكتشفت بعد انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة في 30 مارس الماضي.

ونفت روسيا هذه الاتهامات واتّهمت بدورها السلطات الأوكرانية ووسائل إعلام غربية بفبركة تلك الأعمال، كما اتّهمت موسكو القوات الأوكرانية بارتكابها بهدف تحميل موسكو مسؤوليتها.

المصدر: آ ف ب