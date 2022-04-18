قصف البرلمان الصومالي بقذائف أثناء اجتماع النواب

تعرض مبنى البرلمان الصومالي لقصف بقذائف هاون، اليوم الاثنين، أثناء اجتماع أعضائه المنتخبين حديثا للمرة الثانية منذ توليهم المنصب.

أفاد مسؤولون وشاهد عيان بسقوط قذائف هاون قرب مبنى البرلمان في مجمع شديد التحصين في العاصمة مقديشو، ما أدى إلى إصابة أشخاص عدة ليس من بينهم أعضاء في الهيئة التشريعية.

وقع الهجوم بينما كان أعضاء البرلمان يحددون مواعيد الاقتراع البرلماني لاختيار رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وهي المرحلة التالية في عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد.

أدى الأعضاء الجدد في مجلسي الشيوخ والنواب اليمين الخميس.

وقال مسؤولون إن مجلس الشيوخ سيصوت في 26 أبريل الجاري لاختيار رئيس له، على أن يختار مجلس النواب رئيسه في اليوم التالي.

وأثناء بثّ الجلسة البرلمانية، اليوم الاثنين على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون، سُمع دوي عدة انفجارات وطُلب من الأعضاء البقاء داخل المبنى.

وقال مسؤول أمني، طلب عدم كشف اسمه "ليس لدينا تفاصيل بعد لكن هذه الانفجارات نجمت عن قذائف هاون، النواب في أمان داخل المبنى ولم يصابوا بأذى عندما وقع الحادث".

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: آ ف ب