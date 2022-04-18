الأردن يبلّغ إسرائيل احتجاجه على اقتحام المسجد الأقصى

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، أنّها استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان وسلّمته رسالة احتجاج تطالب فيها بوقف «الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية» في المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّها «استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، ظهر اليوم الاثنين إلى مقرّ الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول كافة الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى المُبارك، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق المصلّين ممارسة شعائرهم الدينية بحريّة ودون قيود».

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول قوله إنّه «تمّ إبلاغ القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته تتضمّن المُطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك».

كان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال، في وقت سابق اليوم الاثنين أمام مجلس النواب «استدعينا السفير الإسرائيلي ولم يكن موجوداً في عمّان، اليوم (الاثنين) سيكون هناك استدعاء للقائم بالأعمال من أجل إبلاغه رسالة المملكة الصارمة والواضحة التي كنّا أعلنّاها والتي كنّا أوصلناها عبر طرق دبلوماسية أخرى في العلن والتي ندين فيها هذه التصرفات والتي نطالب فيها بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والتي تحمّل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية كلّ ما يجري».

كما أكّد الصفدي أنّه سيلتقي بسفراء دول الاتحاد الأوروبي في عمّان «لإيصال ذات الرسالة».

وأوضح أنّ «سفراء المملكة في كلّ عواصم العالم يتحركون ويوصلون هذا الموقف الأردني محذرين المجتمع الدولي من أنّه إذا لم توقف إسرائيل هذه الإجراءات اللاشرعية ولم توقف انتهاكاتها للحرم القدسي فإنها تتحمل مسؤولية الانفجار الذي سيأتي حتما لأنّ أحداً لن يقبل بأن يكون هناك اعتداء على المسجد الأقصى».

من جانب آخر، أكّد الصفدي أنّ اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرّك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس، والتي تضمّ بالإضافة إلى الأردن كلاً من الجزائر والسعودية وقطر ومصر والمغرب وتونس والأمين العام للجامعة العربية، ستجتمع في العاصمة الأردنية الخميس.

وأصيب 19 فلسطينياً وسبعة إسرائيليين بجروح خلال مواجهات دارت بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين، أمس الأحد، في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس الشريف فيما اعتقل 18 شخصاً، وذلك بعد يومين على صدامات مشابهة أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحا فلسطينياً.

المصدر: آ ف ب