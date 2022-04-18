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بوتين يدلي بتصريح حول تأثير العقوبات الاقتصادية
فلاديمير بوتين الرئيس الروسي
18 ابريل 2022 18:29

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بتصريح حول آثار العقوبات الاقتصادية على بلاده وعلى الدول الغربية.
وقال بوتين إن الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.
وفي حديثه عن حالة الاقتصاد الروسي، قال بوتين إن التضخم يستقر ف بلاده وإن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد قد عاد إلى طبيعته.
وأوضح الرئيس الروسي أن العقوبات أدت إلى "تدهور الاقتصاد في الغرب".
كان دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حذر، أمس الأحد، أوروبا من التعرض لمصاعب اقتصادية كبيرة في حال عجزت بلاده عن سداد التزاماتها. 
وكتب ميدفيديف، وهو رئيس روسي سابق، على موقع "تلغرام" أن "عجز روسيا عن السداد يمكن أن يصبح عجزاً لأوروبا عن السداد".
وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي في روسيا منذ أن بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. مسبوقة على الشركات والنظام المالي في روسيا منذ أن بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
عقوبات اقتصادية
الدول الغربية
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