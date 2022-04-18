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اعتقال رجل يحمل سكيناً قرب مقر رئيس وزراء بريطانيا
شرطة لندن تحقق في الحادث قرب مقر رئاسة وزراء بريطانيا
18 ابريل 2022 18:19

أغلقت الشرطة البريطانية طريقا في وسط لندن بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الاثنين.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا مسلحا بسكين واجه ضابطين من شرطة وزارة الدفاع.
وطوق رجال الأمن طريق "وايتهول"، الذي يضم العديد من الإدارات الحكومية بما في ذلك وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ويؤدي إلى مكتب جونسون ومقر إقامته في شارع "داوننج ستريت".
وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في أعقاب الحادث الذي وقع في "هورس جاردز باريد"، وهي ساحة عروض احتفالية تطل على حديقة "سانت جيمس بارك".
وأضافت شرطة العاصمة لندن، في بيان "واجه رجل، يبلغ من العمر 29 عاما مسلحا بسكين، اثنين من ضباط شرطة وزارة الدفاع. تمكن الضباط من تقييد الرجل. لم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات".
وأضافت "تم القبض عليه للاشتباه في شروع في القتل وحيازة سلاح وما زال قيد الاعتقال في مركز شرطة بوسط لندن. لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب".

المصدر: رويترز
مسلح
سكين
بريطانيا
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