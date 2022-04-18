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تمديد حظر الطيران جنوب روسيا
زوجان يمشيان أمام برج سباسكايا في الكرملين وسط موسكو
18 ابريل 2022 12:37

قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات بجنوب ووسط روسيا، إلى 25 أبريل الجاري.

وجاء في بيان نقلته وكالة نوفوستي الروسية اليوم الاثنين: "حتى 25 أبريل، تم تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11مطاراً روسياً في مدن أنابا، بيلجورود، بريانسك، فورونيج، جيلينجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول وإليستا"، 

وأوصى بيان وكالة النقل الجوي، شركات الطيران الروسية، بتنظيم نقل الركاب باستخدام طرق بديلة كمطارات سوتشي وفولجوجراد ومينيرالني فودي 
وستافروبول وموسكو.

ولفت البيان إلى أن باقي المطارات في روسيا، بما في ذلك المطارات الدولية، تعمل بانتظام.

وفُرضت قيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا في نهاية فبراير الماضي، تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 

المصدر: وكالات
حظر
روسيا
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