أوكرانيا تستكمل استطلاعاً حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي
أثناء مظاهرة مؤيدة لأوكرانيا
18 ابريل 2022 11:06
قال إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا أكملت استطلاعا سيشكل نقطة بداية للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن عضوية كييف.
وسلمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاستطلاع إلى زيلينسكي خلال زيارتها إلى كييف في الثامن من أبريل وتعهدت ببداية أسرع لمحاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الروسي للبلاد.
وقال جوفكفا لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية مساء الأحد "اليوم أستطيع أن أقول إن الوثيقة أكملها الجانب الأوكراني".
وأضاف أنه سيكون على المفوضية الأوروبية إصدار توصية بشأن امتثال أوكرانيا لمعايير العضوية الضرورية.
وقال" نتوقع أن تكون التوصية .. إيجابية وبعد ذلك ستكون الكرة في ملعب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف جوفكفا أن أوكرانيا تتوقع الحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو خلال اجتماع مقرر لاجتماع المجلس الأوروبي.