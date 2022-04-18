الهند.. كورونا عند أعلى مستوى في شهر مع ارتفاع الوفيات
الهند تسجل خامس إصابة بمتحور أوميكرون
18 ابريل 2022 10:39
أظهرت بيانات حكومية أن عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في الهند ارتفع إلى المثلين تقريبا اليوم الاثنين مقارنة باليوم السابق إلى أكثر من ألفي حالة لأول مرة خلال شهر، وسجلت ولاية كيرالا الجنوبية قفزة كبيرة في الوفيات.
وكانت الهند في قلب أزمة كوفيد العالمية في مثل هذا الوقت من العام الماضي، لكن الوضع تحسن منذ ذلك الحين وتم التخلي عن معظم الإجراءات الاحترازية في الآونة الأخيرة بما في ذلك وضع الكمامات.
لكن الحالات تتزايد في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.35 مليار نسمة، وتم تسجيل 2183 إصابة جديدة اليوم الاثنين مما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 43 مليون حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.
وسجلت الوزارة 214 وفاة جديدة، بما في ذلك 151 منذ 13 أبريل في ولاية كيرالا بجنوب الهند، والتي يُعتقد على نطاق واسع أنها تصدر بيانات أكثر دقة من العديد من الولايات الأخرى.
وسجلت الهند ما مجموعه حوالي 522 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا على الرغم من أن العديد من الخبراء العالميين قالوا إن عدد الوفيات الحقيقي قد يصل إلى أربعة ملايين من بين عدة مئات الملايين من الإصابات.
ورفضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مرارا التقديرات الأعلى قائلة إن النماذج الرياضية المستخدمة لتقدير الوفيات في البلدان الأصغر لا يمكن الاعتماد عليها في الهند.
وبعيداً عن ولاية كيرالا، سجلت العاصمة دلهي وولايتا ماهاراشترا وهاريانا زيادات بالمئات في الإصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ومع ذلك، بقي عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات منخفضا على الرغم من أن هذه الأعداد كانت في زيادة خلال الأيام الأخيرة منذ إلغاء جميع القيود.