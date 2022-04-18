الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الصين تكشف حصيلتها الجديدة لكورونا
عامل صحي (يسار) يرتدي معدات الوقاية الشخصية يجري اختبار مسحة في مجمع أثناء إغلاق في منطقة بودونغ في شنغهاي
18 ابريل 2022 09:47

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أن البر الرئيسي سجل 23460 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 2742 إصابة مصحوبة بأعراض و20718 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقارنة مع 26155 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا قبل يوم منها 3529 إصابة مصحوبة بأعراض و22626 بدون أعراض.

وسجل البر الرئيسي في الصين 185035 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن.وسجلت الصين ثلاث وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4641.

المصدر: وكالات
كورونا
الصين
كوفيد 19
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©