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مبعوث أميركي في سول يبحث صواريخ كوريا الشمالية
نشطاء مناهضون للحرب يرفعون لافتات سلام، بالقرب من البيت الأزرق الرئاسي في سيول
18 ابريل 2022 08:52

وصل المبعوث الأميركي لكوريا الشمالية إلى سول اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع مسؤولين في كوريا الجنوبية بشأن سبل التصدي لإطلاق بيونج يانج المتزايد لصواريخ والمخاوف من احتمال استئناف التجارب النووية.

وسيلتقي الممثل الأميركي الخاص سونج كيم ونائبه جونج باك مع مسؤولين من كوريا الجنوبية من بينهم المبعوث النووي نوه كيو دوك خلال زيارة تستغرق خمسة أيام.

ويتزامن وصولهما مع بدء تدريبات عسكرية سنوية مشتركة تستمر تسعة أيام بين القوات الأميركية والكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة يوم الأحد إن التدريبات ستتم باستخدام محاكاة من خلال الكمبيوتر ولن تشمل قيام القوات بمناورات ميدانية.

وأدانت كوريا الشمالية التدريبات المشتركة باعتبارها تدريبات على الحرب وتم تقليصها في السنوات الأخيرة وسط محاولات للتواصل دبلوماسيا مع بيونج يانج وبسبب قيود كوفيد -19.

واختبرت كوريا الشمالية يوم السبت ما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنها صواريخ تستخدم في إطلاق أسلحة نووية تكتيكية.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن كيم قوله للصحفيين لدى وصوله إنه في سول لمواصلة "التنسيق الوثيق" بشأن التطورات في كوريا الشمالية دون الخوض في التفاصيل.

 

 

المصدر: وكالات
سول
بيونج يانج
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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