الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الجزائر تسجل "صفر" إصابات ووفيات بكورونا للمرة الأولى منذ عامين
أرشيفية
18 ابريل 2022 08:28

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية يوم الأحد عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ ظهور العدوى في البلاد في فبراير 2020.

وقال بيان للوزارة إنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات بالمرض استقر عند 265739 إصابة، بينما استقر عدد الوفيات عند 6874، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 178335.

وسجلت الجزائر أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس في 25 يناير الماضي بـ 2521 حالة، فيما سجلت أعلى حصيلة وفيات يومية في 28 يوليو 2021 بـ49 حالة وفاة.

المصدر: وكالات
الجزائر
كورونا
وفيات
كوفيد 19
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©