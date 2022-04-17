قيادة البرلمان اليمني تصل إلى عدن

عدن (وكالات)

وصلت قيادة البرلمان اليمني، أمس، إلى عدن، قادمة من العاصمة السعودية الرياض.

وقال مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: إن «رئيس البرلمان سلطان البركاني ونائبه محسن باصره وعدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب وصلوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وأخرى سعودية».

ولفت إلى وصول عدد من وزراء الحكومة إلى عدن، من بينهم وزير الداخلية إبراهيم حيدان ووزير الصحة قاسم بحيبح.

وقالت مصادر إن الحرص على عدم الكشف عن موعد الوصول إلى عدن بالتحديد، يأتي خشية تكرر أي محاولة هجوم تستهدف قيادات الشرعية، كما جرى أواخر العام 2020، عندما تزامن قصف مطار عدن الدولي، مع وصول الحكومة اليمنية، وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

ولفتت مصادر أخرى إلى أن عدداً من القيادات، قد عادت بالفعل، خلال الأيام القليلة الماضية، لمحافظات مختلفة في الداخل، دون الإعلان عن ذلك، في انتظار البقية، التي ما زالت تتواجد في الرياض.

وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر متطابقة تشكيل لجنة أمنية رئاسية عليا، أوكل إليها ترتيب الأوضاع في عدن، والإشراف على الجاهزية الأمنية فيها.

ووفقاً للمصادر، فإن اللجنة الأمنية الرئاسية تتكون من أعضاء المجلس الرئاسي، وهم: «عيدروس الزبيدي، وأبو زرعة المحرمي، وطارق محمد صالح، وعثمان حسين مجلي»، بالإضافة إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان.