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إتلاف 163 لغماً حوثياً في حجة
إتلاف 163 لغماً حوثياً في حجة
18 ابريل 2022 02:02

عدن (الاتحاد)

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، 163 لغماً مختلفة الأحجام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الطرقات ومنازل ومزارع المدنيين بمديرية «حرض» في محافظة حجة.
وأوضح قائد اللواء أول قوات خاصة، العميد حسين الأدبعي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن إجمالي ما تم إتلافه من الألغام والعبوات الناسفة منذ بداية العام الحالي في محور «حرض» بلغ نحو 550 لغماً وعبوة متنوعة الاستخدام والصنع.
وأشار الأدبعي، إلى أن هناك العديد من المناطق الواسعة لا تزال ملوثة بالألغام التي زرعتها بعشوائية الميليشيات الإرهابية، داعياً المدنيين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها.

اليمن
الحوثيين
حجة
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