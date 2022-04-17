مقتل قيادي «حوثي»  و5 من مرافقيه في كمين مسلح

عدن (وكالات)

لقي قيادي في ميليشيات الحوثي الإرهابية، مصرعه في كمين بمحافظة ريمة، غرب اليمن، والخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وذكرت مصادر إعلامية ومحلية أن القيادي الحوثي المدعو «أبو حرب الصعدي» قُتل مع 5 من مرافقيه في كمين نصبه مسلحون مجهولون، الجمعة، في محافظة ريمة.

وأوضحت المصادر أن الكمين نفذ عقب يومين من اقتحام القيادي الحوثي «الصعدي» برفقة العشرات من مسلحي الميليشيات مركزاً لتحفيظ القرآن، في مديرية «السلفية» وإحراق محتوياته وتحويل المبنى إلى مقر لعناصر الحوثي.

واعتبر أحد المصادر أن الحادثة بداية نشاط مقاومة مسلحة لمواجهة ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها جراء ممارساتها الطائفية، وصولاً لمنع صلاة التراويح في المساجد وتحويلها إلى أماكن لـ«مضغ القات» وثكنات لمسلحيها.