ليبيا: منع أي تحركات عسكرية بالمنطقة الغربية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بضرورة العمل على استتباب الأمن بالمنطقة الغربية وعدم السماح بأي تحركات عسكرية غير مسؤولة تهدف إلى زعزعته.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية. وجرى خلال اللقاء متابعة الأوضاع ببلدية نالوت وكذلك متابعة الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية.

وفي سياق آخر، التقى الدبيبة أمس، مع السفير التونسي المعتمد لدى ليبيا الأسعد العجيلي، وآمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين.

وبيّن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء خصص لمناقشة زيادة التنسيق الأمني بين البلدين، ودور السفارة التونسية في تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الأجهزة الأمنية.

كما تم الاتفاق على تنسيق لقاء بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي لتنظيم المداخل بين البلدين.

في غضون ذلك، حمّلت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أي تصعيد عسكري يهدد سلامة المدنيين.

وأصدرت الحكومة التي يرأسها وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا أمس، بياناً أكدت فيه التزامها بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس وفق القانون، وبالطرق السلمية.

وأبدت ضمنه ترحيبها بما صدر عن قيادات عسكرية بمدينة مصراتة، ورفضهم التصعيد العسكري، وتأكيدهم على الالتزام بالطرق السلمية والسياسية للتداول على السلطة.

وكان ثلاثة من أبرز قادة الكتائب المسلحة في مصراتة، وهم: «مختار الججاوي، وعبدالسلام عليلش، ومحمد الحصان» قد اجتمعوا السبت في تونس مع باشاغا، وأصدروا عقب ذلك بياناً أشاروا فيه إلى فتحهم قنوات اتصال بين الأطراف لتجنيب طرابلس والمنطقة الغربية شبح الصدام. وطالبوا ضمنه الدبيبة وباشاغا بإبقاء الصراع في شكله السياسي كما تعهدا أمامهم، محملين إياهم والبعثة الأممية مسؤولية أي قطرة دماء قد تسيل.

وفي بيان آخر صدر أمس، طالبت القوة الثامنة «النواصي» رؤساء الحكومتين بإبقاء الصراع ضمن الإطار السياسي، وحذرتهما من «تحويل الأزمة إلى صراع مسلح يأكل الأخضر واليابس في العاصمة»، وحمّلتهما مسؤولية أي قطرة دم قد تسقط من أي طرف كان في سبيل الوصول إلى السلطة، وفق نص البيان. وحذرت القوة التابعة لوزارة الداخلية والمتمركزة وسط طرابلس من أن ما تشهده المدينة من توتر نتيجة الصراع السياسي بين الحكومتين «يكاد أن يتحول إلى صدام مسلح».

«النفط» تعلن حالة القوة القاهرة

أعلنت مؤسسة النفط في ليبيا، أمس، حالة القوة القاهرة بسبب توقف الإنتاج بعد ساعات من إغلاق ميناء الزويتينة وحقل الفيل النفطيين.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن حقل الفيل النفطي تعرض إلى محاولات الإغلاق التعسفي بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج، مؤكدة توقف الإنتاج بشكل كامل، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلاً.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها «مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على خام مليته وإلى حين إشعار آخر»، معبّرة عن أسفها لما آلت إليه الأمور.

وطالبت مؤسسة النفط «بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة، بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية، فضلاً عن شح الميزانيات خلال الأعوام الماضية».