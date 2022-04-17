تونس: دول تعرض المساعدة لتجنب كارثة بيئية

تونس (وكالات)

قالت وزارة الدفاع التونسية، أمس: إن عدة دول عرضت المساعدة على تونس للسيطرة على الوضع بعد غرق سفينة تجارية تحمل وقود قبالة سواحل «قابس» في محاولة لتجنب كارثة بيئية. وغرقت السفينة المتجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا يوم الجمعة وأنقذت البحرية جميع أفراد الطاقم السبعة.

وقال مسؤولون: إن السفينة كانت تحمل ما بين 750 طنا وألف طن من الوقود وأرسلت نداء استغاثة على بعد 7 أميال من «قابس» استجابت له البحرية التونسية. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن البحرية التونسية ستتدخل مع الدول التي أبدت رغبتها في المساعدة للحيلولة دون وقوع تلوث بحري وتجنباً لكارثة بيئية بحرية.

وقالت إذاعة «موزاييك» في تونس: إن إيطاليا عرضت المساعدة وإنه من المتوقع أن ترسل بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية.

وبدأ فريق من الغواصين عمله حول هيكل السفينة للتأكد مما إذا كان حدث تسرب نفطي.

قال وزير النقل ربيع المجيدي بعد انتهاء عملية الغوص: «الوضع مطمئن وتحت السيطرة ولم يتم تسجيل تسرب لمادة الغازوال من خزان السفينة الغارقة». وقال وزير النقل إن المرحلة المقبلة دقيقة وحساسة ويجب خلالها انتشال السفينة، مضيفاً أن الخطأ ممنوع لتفادي التسرب.

وأعلنت السلطات التونسية، أمس، أنها بدأت تحقيقات مع طاقم السفينة لضمان حقوق الدولة التونسية وللوقوف على الملابسات الحقيقية للحادث والتثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق. وقالت وزارة البيئة: إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، مضيفة أن السلطات شكلت خلية أزمة وتعمل على تجنب كارثة بيئية والحد من أي تأثير محتمل.