القوات العراقية تنفذ إنزالاً جوياً  على مواقع «داعش» في كركوك

هدى جاسم (وكالات)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، تنفيذ القوات العراقية الخاصة إنزالاً جوياً على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي في شمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: «ضمن عملية المطرقة الحديدية، نفذت القوات الخاصة عملية إنزال قوات محمولة جواً لتفتيش منطقة الجال جنوبي كركوك، وهي إحدى المناطق النائية، بواسطة طائرات النقل التابعة لطيران الجيش».

وأضافت: «تمكنت قوة الصولة الأولى من تطويق المنطقة بشكل محكم، تلتها عمليات إنزال متعددة فوق الموقع الذي يعتبر من المناطق الوعرة جداً والذي لا تتمكن الآليات من الوصول إليه».

وأشارت الخلية إلى أن «القوات الخاصة نفذت عمليات نوعية في متابعة أماكن تواجد الإرهابيين الذين لن يكون لهم أي مأوى من صولات رجالنا الأبطال وفي أي منطقة مهما كانت طبيعة تضاريسها».

وفي سياق آخر، قتل جنديان في الجيش العراقي وأصيب اثنان آخران بجروح، خلال تفكيكهم لعبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء محاولة تفكيكها في أطراف ناحية «قرة تبة» شمال شرق بعقوبة.

وتشهد محافظة ديالى هجمات بين الحين والآخر يشنها عناصر «داعش» على الرغم من العمليات العسكرية التي تنفذها القوات العراقية.

وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر العام 2017 طرد عناصر تنظيم «داعش» وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم الإرهابي ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.