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مقتل إرهابي في الجزائر
مقتل إرهابي في الجزائر
18 ابريل 2022 02:02

الجزائر (وكالات)

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفرزة للجيش قضت أمس، على إرهابي إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة فوزار بالميول الغربية لجبل اللوح ببلدة طارق بن زياد بولاية عين الدفلى التي تقع على بعد 160 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائر.
وأوضحت الوزارة أن «العملية التي لا تزال متواصلة سمحت بضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وثلاث خزنات ذخيرة مملوءة، ومنظار ميدان وأغراض أخرى».
وأكد ذات المصدر على «يقظة وعزم قوات الجيش على تعقب هؤلاء المجرمين الإرهابيين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم».

الجزائر
وزارة الدفاع الجزائرية
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