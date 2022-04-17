الخرطوم: «الفشقة» أرض سودانية

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، خلال لقاء مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، هنا تيتي، أمس، أن منطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا أرض سودانية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الصادق قوله، إنه «على الإثيوبيين الكف عن ادعاء احتلال السودان لأراضيهم قبل الدخول معهم في أي مفاوضات في هذا الشأن».

وشدد الصادق على أن المفاوضات والحوار هما الحل الأمثل لتسوية الخلاف وتقريب وجهات النظر بين بلاده وإثيوبيا ومصر في قضية سد النهضة.

وأوضح أن حالة العلاقات الجيدة والمستقرة بين الخرطوم وجوبا قد تكون عاملاً مساعداً في تهدئة الأوضاع في أبيي مما يبعث الآمال في التوصل لحل سلمي متفق عليه.