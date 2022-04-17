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تركيا تعلن مقتل 13 عنصراً من «الكردستاني» في سوريا
تركيا تعلن مقتل 13 عنصراً من «الكردستاني» في سوريا
18 ابريل 2022 02:02

أنقرة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقتل 13 من عناصر حزب العمال الكردستاني، في عملية عسكرية شمالي سوريا.
وقالت الوزارة في بيان: «نواصل الرد بالمثل على مضايقات ومهاجمة الإرهابيين، حيث قامت القوات المسلحة بتحييد 13 إرهابياً من تنظيم بي كا كا، ي ب ك (في إشارة للكردستاني) رداً على إطلاق الإرهابيين النار ومحاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام».
ولفتت إلى أن «تلك العناصر أطلقت النيران على مناطق عمليات درع الفرات ونبع السلام شمالي سوريا».
وشددت وزارة الدفاع التركية على أن «قواتها المسلحة لن تترك مثل هذه المحاولات دون عقاب رادع، وستواصل تصديها للعمليات الإرهابية».
ودأبت القوات التركية على ملاحقة عناصر الكردستاني داخل البلاد وخارجها لا سيما شمالي العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية، حيث إنه مدرج على قوائم الإرهاب محليًا.

سوريا
تركيا
حزب العمال الكردستاني
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