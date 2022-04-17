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ارتفاع ضحايا فيضانات جنوب أفريقيا إلى 443
ارتفاع ضحايا فيضانات جنوب أفريقيا إلى 443
18 ابريل 2022 02:02

إيثيكويني (وكالات) 

واصل عمال الإنقاذ جهودهم، أمس، للبحث عن عشرات المفقودين في كوازولو- ناتال بجنوب أفريقيا بعد أن أدت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة 443 شخصاً.
وتسببت الفيضانات والسيول أيضاً في تشريد الآلاف وإسقاط أعمدة الكهرباء وانقطاع خدمات المياه، وتوقف العمليات في ميناء دوربان، أحد أكثر موانئ أفريقيا ازدحاماً.
وقدر مسؤول اقتصادي بالإقليم إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بأكثر من عشرة مليارات راند (684.6 مليون دولار).
وقال سيهل زيكالالا، رئيس وزراء كوازولو- ناتال، إن عدد القتلى ارتفع إلى 443، إضافة إلى 63 شخصاً في عداد المفقودين.
وقال السكان، في بعض المناطق الأكثر تضرراً، إنهم يخشون من هطول مزيد من الأمطار التي كان من المتوقع أن تهطل أمس. وينتظر بعض السكان بألم أخبار أحبائهم المفقودين.

جنوب أفريقيا
فيضانات
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