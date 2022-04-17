المفوض الأممي للاجئين يأمل أن يسود السلام في أوكرانيا

جنيف (وكالات)

أعرب مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس، عن أمله في أن يسود السلام في أوكرانيا الغارقة في أزمة أجبرت أكثر من 4.8 مليون أوكراني على الهروب من البلاد منذ بدء الهجوم الروسي على أراضيها.

وقال غراندي: «مع احتفال المسيحيين بالقيامة علينا أن نتمسّك بالأمل في ألا تسود في الأيام والأشهر والسنوات المقبلة أساليب الحرب ولغتها على تلك الأكثر صعوبة والأكثر تعقيداً المؤدية للسلام».

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 4.869.019 أوكرانيا غادروا البلاد منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير، أي بزيادة قدرها 32574 شخصاً مقارنة بالحصيلة الإجمالية المعلنة أمس الأول.

وفر نحو 215 ألف شخص غير أوكراني، غالبيتهم من الطلاب والعمال، من البلاد إلى دول مجاورة، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعني أن الحصيلة الإجمالي للفارين من أوكرانيا تخطّت خمسة ملايين شخص منذ بدء الهجوم الروسي.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.