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زيلينسكي يدعو بايدن إلى زيارة كييف
زيلينسكي يدعو بايدن إلى زيارة كييف
18 ابريل 2022 02:02

كييف (وكالات) 

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي جو بايدن إلى زيارة أوكرانيا، وقال في مقابلة أجرتها معه محطة «سي إن إن» بالإنجليزية وبثتها أمس: أظن أنه زعيم الولايات المتحدة وأنه يتعين عليه لهذا السبب أن يأتي ليرى.
في الوقت نفسه، قال زيلينسكي، إن الزيارة هي بالطبع قرار بايدن، وتعتمد على الموقف الأمني، وأضاف أنه يتوقع أن بايدن سيأتي.
كان بايدن أعلن مؤخراً أنه يفكر في إرسال ممثل رفيع المستوى إلى أوكرانيا لإجراء محادثات، وذلك بعد الزيارات السياسية رفيعة المستوى التي جرت في كييف.
وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن الحكومة الأميركية تفكر في إرسال وزير الدفاع لويد أوستين أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أوكرانيا، ورأت هذه التقارير أن من غير المرجح أن يسافر بايدن شخصياً إلى أوكرانيا.
وفي إشارة إلى المساعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة، قال زيلينسكي، إن هذه المساعدات لن تكون كافية أبداً، وأفادت الترجمة الإنجليزية بأن زيلينسكي قال إن من غير الممكن أن تكون هذه المساعدات كافية، مشيراً إلى أن أوكرانيا لا تزال تحتاج إلى أكثر مما لديها الآن.
وكانت الولايات المتحدة وعدت مؤخراً بإمداد أوكرانيا بأسلحة وذخيرة إضافية بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار.
بذلك تكون الولايات المتحدة قدمت أو تعهدت بتقديم أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار منذ بداية الهجوم الروسي في أواخر فبراير الماضي.

فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا
بايدن
كييف
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