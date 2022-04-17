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زيلينسكي ومديرة صندوق النقد يناقشان إعادة إعمار أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
18 ابريل 2022 01:12

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بشأن الاستقرار المالي في أوكرانيا وإعادة إعمار البلاد بعد العملية العسكرية الروسية.
وأضاف على تويتر "ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا مسألة ضمان استقرار أوكرانيا المالي والاستعدادات لإعادة الإعمار. لدينا خطط واضحة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رؤية للمستقبل. وأنا على يقين أن التعاون بين صندوق النقد الدولي وأوكرانيا سيظل مثمرا".
كان رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال قال، في وقت سابق الأحد، إنه سيحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع وسيطلب المزيد من المساعدة المالية لبلاده.

المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
صندوق النقد الدولي
إعادة الإعمار
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