معلومات مطمئنة عن سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس

أفضى تقرير عمليات الغوص، اليوم الأحد، لتفقد هيكل سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود غرقت جرّاء سوء الأحوال الجوية قبالة سواحل تونس الجنوبية إلى عدم وجود تسرب منها كما لم تظهر بعد آثار تلوث. كانت السفينة الغارقة «كسيلو»، التي ترفع علم غينيا الاستوائية، متوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر. وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد، لكن تسرب المياه إلى غرفة المحرّكات أدى إلى غرقها السبت. وأثار الحادث مخاوف من إمكانية تسرّب الوقود من السفينة المحمّلة بوقود الديزل، وهو أمر من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية في منطقة خليج قابس، في جنوب-شرق تونس. بعد عمليات تفقد قام بها غواصو البحرية التونسية صباح الأحد إثر تحسن الأوضاع الجوية، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب العشرين مترا في وضعية أفقية و«دون أن تتعرض الخزانات الحاملة لشحنة الوقود إلى تشققات. وبالتالي، لا توجد تسربات من الكميات المشحونة (في) عرض البحر»، حسب بيان وزارة البيئة. كما أكد وزير النقل ربيع المجيدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، أن «الوضعية ليست خطيرة» وأن «فريق الغواصين بصدد تحديد منافذ السفينة لإيصال قنوات الشفط» من داخل خزانات الوقود في مرحلة لاحقة. وقال المجيدي إن السفينة صغيرة الحجم و«ليست ناقلة للنفط و750 طنا من القزوال لا شيء»، مضيفا أن تونس تلقت عروضا لمساعدة من قبل دول «أجنبية وشقيقة».